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Haberler Politika Bahçeli’den mülteci yorumu

Bahçeli’den mülteci yorumu

20.4.2022

Bahçeli’den mülteci yorumu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında mülteci konusuyla ilgili konuştu. Bu sorunun istismara çanak tutmadan çözülmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, "Düzensiz göç sorunu soğukkanlı şekilde analiz edilmeli. Bağcılar'da bir serserinin sokak ortasında sandalye atarak oturması günlerce ülke gündemini meşgul etmiştir. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. Türkiye, onun bunun elinde oyuncak olamayacaktır" dedi.
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