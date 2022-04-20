Bahçeli’den mülteci yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında mülteci konusuyla ilgili konuştu. Bu sorunun istismara çanak tutmadan çözülmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, "Düzensiz göç sorunu soğukkanlı şekilde analiz edilmeli. Bağcılar'da bir serserinin sokak ortasında sandalye atarak oturması günlerce ülke gündemini meşgul etmiştir. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. Türkiye, onun bunun elinde oyuncak olamayacaktır" dedi.

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