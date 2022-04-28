AK Partili Dağ’dan Özel’e sert eleştiri

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin görülen davada, beraat kararının bozulmasının ardından geçtiğimiz gün Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıkmış ve mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

"İYİCE ÇİZGİYİ AŞTI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Gezi Parkı davası kararının ardından kullandığı "Bu kumpası kuranlardan hesabını teker teker soracağız" ifadelerine tepki gösterdi.

Açıklamasında "ahlak" göndermesi yapan Dağ, "Birilerinin gez parkı eylemlerini masum gösterme çabası yersizdir. Devleti milyonlarca dolar zarara uğratan, vatandaşın huzurunu bozan, demokrasiye darbe vuran gezi parkı eylemleri en net tabiriyle bir darbe girişimidir. Kameraların karşısına geçerek kinini kusan CHP grup Başkanvekili Özgür Özel, her zamanki seviyesizce hakaret ve tehditleriyle iyice çizgiyi aşmış, hadsizleşmiş, seviyesizleşmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi ahlaki seviyesini, ahlaksızlığını, edepsizliğini bir kere daha göstermiştir" dedi.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

"Millet düşmanlarını kendisine dost tutanlar, milletin cumhurbaşkanını tehdit edemezler" diyen Dağ, "Teröristler sokakları ateşe verirken el ovuşturanlar milletin vicdanında müebbet hapse mahkum olmuşlardır. 20 yıldır o müebbet hapsi orada çekmeye devam etmektedirler. Siz öyle kalacaksınız. Millete rağmen olmaktan vazgeçin, haddinizi bilin, demokrasi ve hukuka saygı gösterin" ifadelerini kullandı.