Bahçeli’den bayram mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, bayramların, kırgın gönülleri buluşturan kardeşlik havzası, dargın ve küskün bedenleri kavuşturan barış vahası olduğunu belirterek, "Çatık kaşların, asık yüzlerin, soğuk bakışların, sıkılı yumrukların bayramın sıcaklığıyla, bayram günlerinin esenlik ve erdemiyle tasfiye ve telafi edilmesi samimi dileğimdir" değerlendirmesini yaptı. Bahçeli açıklamasında, "Büyüyen ve yükselen, cazibesi ve çekim alanı sürekli genişleyen Türkiye'mize hiç kimse, hiçbir odak engel olamayacak, pranga vuramayacaktır" ifadesini kullandı.

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