AK Parti’li Baybatur’dan CHP’li Özel’e sert tepki

AK Parti Manisa İl Teşkilatı, tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı tarafından davetliler kapıda karşılanırken iftara AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa liler Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ile AK Parti ve MHP'li belediye başkanlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Programda konuşma yapan AK Partili Murat Baybatur, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'i hedef aldı.

"BİZ BURADAYIZ"

GEZİ davasının ardından söylemleriyle Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özel'i sert bir dille eleştiren Baybatur, "Bir Manisalı olarak bir Manisa milletvekili olarak televizyonlardaki haberleri üzüntüyle takip ediyoruz. Manisa'nın CHP'li bir milletvekili çıkıyor televizyona Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı ağıza alınmayacak şekilde ağır hakaretler, gözlerinden ağzından adeta ateş fışkırırcasına kin ve nefret içerisinde konuşmalar gerçekleştirdi" dedi. Baybatur, "Bir Manisalıya böylesi ağır ifadeler yakışmaz. Biz bir gelenek içinde yetişmiş milletvekilleri ve Manisa'nın evlatlarıyız. Biz buradayız. Bu ülkeyi kimseye yar etmeyeceğiz. Buna göz diken varsa biz buradayız, buyursun gelsin" dedi

. ■ CÜNEYT HASÇELİK