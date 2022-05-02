İftiracı Başkan’ın yalanı yargıda söndü

Nazilli Belediyesi'nde 32 yıldır kadrolu işçi olarak çalışan Fen İşleri Çavuşu Erol Atıcı, 29 Temmuz 2019 tarihinde şantiye hurdalığında bulunan Nazilli Belediyespor tesislerinden getirilen iki adet demir karyolayı izinsiz olarak evine götürdüğü gerekçesiyle, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından nitelikli hırsızlık suçlamasıyla işten çıkarılarak savcılığa verildi.

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MAHMEKEME İŞÇİYİ SUÇSUZ BULDU

Belediye hukuk bürosu tarafından tutulan tutanakta, Atıcı'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle şantiye işçileri Sadık Özkan, Hüseyin Yolalan ve Arif Burdur da Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmaya başlandı. İftirayla işten atılan 4 işçinin yargılandığı dava 9. duruşmanın ardından geçtiğimiz gün karara bağlandı. Mahkeme, davada Erol Atıcı ve üç işçiyi suçsuz bularak beraatlerine karar verdi.

BAŞKANA TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

İftira atılarak haksız yere tazminatsız olarak işten çıkartılan Erol Atıcı, kararın kesinleşmesinin ardından tazminat davası açacağını belirtti. Hırsızlık gibi ağır bir suçlamayla işten atıldığı için çevresine karşı çok mahcup olduğunu dile getiren Atıcı, "Yıllarca emek vererek çalıştığım Nazilli Belediyesi'nde hırsızlık suçlamasıyla, iftirayla işten çıkartıldım. Ancak suçsuzluğum mahkemece ispatlandı. Adalet yerini buldu. Bana atılan bu suçlamalardan beraat ettim. Başta kıymetli avukatım Melek Gökçen Alıcık olmak üzere bana güvenen herkese teşekkür ederim. Bana bu iftirayı atanlar için de tazminat davası açacağım" diye konuştu. Erol Atıcı'nın eski Başkan Haluk Alıcık'a yakın olduğu, bu yüzden işten çıkarıldığı iddia edildi. Atıcı'nın avukatının ise eski Başkan Alıcık'ın kızı olduğu öğrenildi.

İHSAN KARATŞ