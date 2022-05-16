Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile ilgili güvensizlik ortada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından Türk medyasına konuştu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası üyeliğine ilişkin Türkiye'nin tutumunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Çavuşoğlu, bu açıklamanın yankılarının olduğunu dile getirdi.

BİR GARANTİ VAR MI, YOK

Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütlerine desteğe son vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu ülkelerle ilgili bu açıklamaları yapar

yaparken, bu konuda Türkiye'nin endişesi nasıl giderilecek, öyle sözde veya 'tamam bakarız, ederiz' gibi olmaz ve üye olduktan sonra da diyelim üye oldular, üye olduktan sonra da eski politikalarına dönüp dönmeyeceği konusunda da bir garanti var mı? Yok. Bir kere tüm bu yaptıklarından sonra halkımız güvenmiyor. Bunu özellikle İsveç için söylüyorum. Burada kesin güvenlik garantilerinin olması lazım ve bu sadece bu iki aday için de geçerli değil, müttefikler için de geçerli ve terör örgütlerine desteği kesinlikle sonlandırmaları gerekiyor" dedi.



FİNLANDİYA NATO'YA RESMİ OLARAK BAŞVURUYOR

FİNLANDİYA hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO üyeliği konusunda gündeme getirdiği sorunlar hakkında Başkan Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.



İSVEÇLİ BAKAN: TÜRKİYE İLE ÇÖZÜME ULAŞAMADIK

İSVEÇ Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile önceki akşam yapılan müzakerelerde çözüme ulaşamadıklarını ve diplomatik müzakerelere devam etme kararı aldıklarını söyledi. Türk tarafı ile "Suriye'nin kuzeyindeki oluşumdan dolayı" anlaşamadıklarını kaydeden Linde, "Biz PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyoruz. Kuzey Suriye'deki oluşum için aynı şeyi düşünmüyoruz, birçok NATO ülkesi de düşünmüyor" diye konuştu.