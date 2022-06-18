Yunanistan basının çaresine baksın

Ege Denizi'nde Yunanistan ile adalar konusunda gerilim devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dün önemli bir rest geldi. Bir yandan adaları silahlandırma çabasını sürdüren Yunanistan, bir yandan da ılımlı açıklamalar yaparak kamuoyunun kafasını karıştırırken, Başkan Erdoğan ise bir kez daha net ve kesin konuştu. Daha önce Türkiye'ye karşı takındığı kışkırtıcı tavırdan sonra 'Adaları silahlandırmaktan vazgeçin. Şaka yapmıyorum, çok ciddiyim' sözleriyle resti çeken Erdoğan, bu sefer de Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'le toplantı yapmayacağını yineledi.





'DAHA AÇIK REST OLAMAZ'

Erdoğan, dün 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nin ardından Cuma namazını da Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Burada Yunanistan ile ilgili sorular üzerine Başkan Erdoğan, "Yunanistan'la bu yılki stratejik konsey toplantısını yapmayacağız. Özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum ve dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yunanistan'la toplantılarımızı bitirdiğimizi söyledim. Bu ne demektir, herhalde bundan daha açık bir rest olamaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" ifadelerini kullandı.



PRENS BİN SELMAN GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı Külliye'de kabul edeceklerini de açıkladı. Gerek ikili, gerek heyetler arası görüşmeler yapacaklarını ifade eden Erdoğan, "Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini çok daha ileri seviyede nelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulacağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan, konuyla ilgili konuşan üst düzey bir Suudi yetkili de Selman'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretten sonra, Riyad yönetiminden de bir iade-i ziyaret bekleniyordu.





"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ BU ÇOCUKLAR İNŞA EDECEK"

BAşkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tüm çocuklarımız okusun istiyoruz. Bu amaçla eğitimin kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtmaya başladıktan sonra öğrencilere ulaştırılan kitap sayısı 4 milyarı buldu. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Yarının mühendisleri, doktorları, öğretmenleri bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan bu çocuklar, gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim-öğretim diyoruz" diye konuştu. Erdoğan, öğrencilere tatillerini en verimli şekilde değerlendirmeleri konusunda da tavsiyelerde bulundu.