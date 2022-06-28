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Haberler Politika ‘Sırt sıvazlayanlara prim vermesinler'

‘Sırt sıvazlayanlara prim vermesinler'

28.6.2022

‘Sırt sıvazlayanlara prim vermesinler’
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ege'deki Yunan adalarının silahlandırılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yunanistan başkalarının kuyruğuna takılarak kendilerinin sırtını sıvazlayanlara asla prim vermesin ve meseleleri içinden çıkılmaz, çözülmez bir hale getirmesin" dedi. Çanakkale Lapseki'de katıldığı etkinlikte konuşan Kurtulmuş, "Türkiye ne Doğu Akdeniz'de, ne Mavi Vatan'da, ne Adalar Denizi'nde, ne de bütün bu coğrafyada hiçbir hakkının çiğnenmesine göz yummayacak, müsaade etmeyecektir" dedi. ■ SUAT SALGIN
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