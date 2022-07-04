HDP kongresinde Öcalan posteri açmaya çalıştılar

HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) 5'inci Olağan Kongresi, dün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan kürsüde konuşma yaptığı esnada ise yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alıp tribünlere doğru koşarak uzaklaştı. Öte yandan salonda bulunan bir grup da terörist başı Abdullah Öcalan'ın lehine slogan attı.

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