15 Temmuz Destanı’nın 6.Yılı: Devlet Bahçeli’den Saraçhane’de çarpıcı mesajlar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalleşçe bir darbe girişimine kalkışmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'ndaki anma programı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleneceği etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor. Devlet Bahçeli, Saraçhane Meydanı'ndan vatandaşlara seslendi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

Nice ateş çemberleri yarılarak bu günlere ulaşıldı. Bu cennet vatana leke düşürülmemiştir. Tam 6 yıl evvel Türkiye, işgal edilecekti. Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti.

Teröristler hak ettikleri tepkiyi şiddetle cesaretle görmüşlerdir. Birlik birlik ve dayanışma ruhu FETÖ'yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. FETÖ, Türkiye'ye pusu kurmuş, tuzağa çekmiştir. Müdahale için uygun zamanı kollamışlardır. Hem ordumuza kadar sızmış, hem de devletin tüm kılcal damarlarına nüfuz etmiştir.

Herkesin ortak hassasiyeti Türkiye'nin varlığı olmalıdır.

Biz Türkiye'nin bizatihi kendisiyiz, biz Cumhur İttifakı'yız. Türkiye ve Türk milleti, karşısında saf saf sıralanan odaklarla canımız pahasına olsa müdahaleden kaçınmayız.

Türkiye'nin bugünkü hassas ortamında siyasi çetele tutmayız. Aksini yapanları da hoş görmeyiz, zillet deriz, elimizin tersiyle iteriz.

Türk tarihinin farklı dönemlerinde nice darbe denemeleri yaşanmıştır. Ancak hiçbiri 15 Temmuz kadar milleti sarmamıştır, 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür.

15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan hainlerle, Söğüt'te Osman Gazi'nin tahrip edenlerin en ufak bir farkı yoktur. Üzerimizdeki topraklar tarih boyunca Türk'ün kanıyla sulanmıştır. Çok şükür milletimiz, bağımsızlığına düşkün olmuştur. Tehditlere kulak asmayacağız, hem kardeşçe yaşayacağız hem de birbirimize saygıyı canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur, bu gerçeği unutmayacağız.

Birlik ruhunun devamı mutlaka korunmalıdır. Artık kısır gerilimlerle oyalanacak vakit yoktur. Türkiye'nin şeref ve hassasiyetlerini savunmak hepimizin milli borcudur.

15 Temmuz'da millet kenetlenerek maskerini düşürdü. Türkiye'yi yenemeyecekler, Türkiye'yi düşüremeyeceklerdir. Bir olalım istikbalimize bağlı kalalım. Cumhur İttifakı da bu uğurda hissesine şehadet düşse bile gereğini yapacak, atılganlığını şartsız gösterecektir.