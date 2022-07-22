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Haberler Politika Demirtaş’a PKK’dan 16 milyon lira seçim parası itirafı ortalığı karıştırdı

Demirtaş’a PKK’dan 16 milyon lira seçim parası itirafı ortalığı karıştırdı

22.7.2022

Demirtaş’a PKK’dan 16 milyon lira seçim parası itirafı ortalığı karıştırdı

GRİ listede aranırken terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Leheng Dersim Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, terör örgütünün HDP'yi finansmanı ve elebaşı Cemil Bayık ile Selahattin Demirtaş arasındaki ilişkilere dair yeni bilgiler verdi.

Demirtaş için, "Kendisini birkaç defa Kandil alanında gördüm" ifadelerini kullanan Ovalıoğlu, "Demirtaş, KCK Türkiye Meclisi karargahında üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile görüştü. Kobani olayları sürecinde Yüksek ve Figan ile irtibatlıdır. O dönem üst düzey örgüt mensupları tarafından çok sevilmediğini biliyorum. HDP Eş Genel Başkanlığı yaptığı süreçte Cemil Bayık seçim çalışmaları için 16 milyon dolar ya da euro parayı bu iki isim üzerinden gönderdi" ifadelerini kullandı. HDP ya da Demirtaş kanadından ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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