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Haberler Politika ‘CHP bana ceza verirse mahkemeye gideceğim’

CHP bana ceza verirse mahkemeye gideceğim’

26.7.2022

‘CHP bana ceza verirse mahkemeye gideceğim’
CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından, "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) 'kesin ihraç' talebiyle sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin genel merkezinde verdiği sözlü savunmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bir hafta önce ayrıntılı bir yazılı savunma gönderdiğini hatırlatan Özcan, "Burada hem o yazılı savunmayı biraz açtım, hem de bazı şeyler söyledim. YDK'mızın adil bir karar vereceğini düşünüyorum. Bir ceza veya ihraç kararı verilirse yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim. Hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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