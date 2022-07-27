CHP’den yeni provokasyon girişimi

TÜRKİYE'DE gündem yaratmak için her türlü provokasyona başvuran CHP, bu kez de sağlık çalışanlarını provokasyonuna alet etmeye çalıştı. CHP, sağlıkta şiddet konusunu görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Anayasa gereği üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclis Başkanı tarafından toplantı çağrısı yapılıyor.

BU nedenle TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Konuyu değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP'nin yaptığı meclisi olağanüstü toplantıya çağrısının nezaketsizlik olduğunu söyledi.

'ÇAĞRIYA KATILMAYACAĞIZ'

CHP'LİLERİ 'Biz söyledik onun üzerine yaptılar' gibi bir söylem geliştirdiğini hatırlatan Ünal, "Aslolan gerçekleştirme iradesidir. Aslolan icradır. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık ve İçişleri bakanlığımız koordinasyonunda Çalışma Komisyonu kuruldu. Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. CHP'nin bunu siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. 600 vekilin iradesine saygı duyup parti grupları ile bu işi istişare etselerdi, siyasi nezaketin gereği olurdu" dedi. Öte yandan, CHP'nin bu çağrısına HDP de katılmayacağını duyurdu.