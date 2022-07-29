CHP’den ayrılan bağımsız milletvekili Çelebi’den gündem yaratacak sözler

FETÖ kumpası sonucu yapılan Ergenekon davasından yaklaşık 4 buçuk yıl hapiste tutulan İzmir Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den çarpıcı açıklamalar geldi. CHP'den Millet Partisi'ne geçen ve en son oradan da ayrılan Çelebi, "Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir" dedi.

Görüşlerini birileri alınacak diye belirlemeyeceğini de ifade eden Çelebi, "Milli konularda taviz vermedim, vermem. Soranlar olmuş mertçe cevaplayalım: Bu başlıklarda şu an Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan daha net ve daha fazla güven vermektedir. Başınızı kuma gömmeyin, milletimize görüş açıklayın!" ifadelerini kullandı.

'PKK-ÖCALAN SEVERLER'

9 Martta basın toplantısı yaptığını ve Millet İttifakı'na 20 soru yönelttiğini belirten Çelebi, "Ancak gündem olmadı. O günden beri Millet İttifakına soruyorum. Halen cevap yok. Basın ve taraftarları niye bu soruları 6+1 e yöneltmiyor. Acı gerçekle yüzleşme korkusu mu var! Kimse kusura bakmasın PKK-ÖCALAN severlerin gireceği denklemde olmam!" ifadelerini kullandı.

Çelebi ayrıca "6+1 taraftarları ve basın Ali Babacan'a 'Sen ne hakla beraat edilmiş kumpas davalarını yeniden açacaksın?' diye neden sormaz! Ben sorunca niye rahatsız oldunuz? Kimse kusura bakmasın Abdullah Gül ve türevleriyle işimiz olmaz!" diye de konuştu. Çelebi geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında "6'lı masa dağınık söylemleri fark edip söylem birliği için harekete geçecekmiş. Aylardır cevap alamadım ama bir kez daha milletimiz adına 20 başlığı soruyorum. Umarım cevap çıkar" diyerek Millet İttifakı'na sorular yöneltmişti.

İŞTE 6'LI MASAYA yöneltilen 20 zor soru

1- 6 parti "Atatürk" ve "Türk Milleti" olmayan bir mutabakat metni imzaladınız.

Hangi çekinceler nedeniyle ülkemizin kurtarıcısı, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü metne koymadınız?

2- Mutabakat metninde "1921 Anayasası kapsayıcı diğer anayasalar dar kalıp" dediniz. Ne demek istiyorsunuz? Kurucu felsefeye neden karşı çıkıyorsunuz? Kimin federasyon özlemlerini benimsiyorsunuz?

3- PKK/PYD-FETÖ terör örgütleriyle kararlı mücadele neden mutabakat metninde yer almamıştır?

4- Anayasa ilk 4 maddeyi değiştirecek misiniz?

5- "Ulus, üniter, laik devlete bağlıyız", "Hepimiz Türk milletine mensubuz" diyebiliyor musunuz?

6- Eşit yurttaşlık adı altında etnik yurttaşlık tanımını Anayasaya sokacak mısınız?

7- Resmi ve eğitim dili olarak Türkçe haricinde bir dil kabul edecek misiniz?

Anadilde eğitimi savunan ortaklarınızla hemfikir misiniz?

8- İktidarınızda tezkerelere hayır verip Mehmetçiği Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan çekecek misiniz? Operasyonları durduracak mısınız? Terör devletine müsaade edecek misiniz?

9- Sığınmacıların ülkelerine gitmelerinde hepiniz kararlı mısınız?

10- Yerel yönetimlere özerklik verecek misiniz?

11- Ekonomi yönetiminde (Eğitimde, sağlıkta, tarımda, savunma sanayisinde) kamucu olacak mısınız?

12- Çocuklarımızın geleceği Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizden vazgeçerek misiniz? "Mavi Vatan yayılmacılık" diyen vekile neden tepki göstermediniz?

13- S-400'leri ne yapacaksınız? Gönderecekseniz yerine neyle hava savunması yapacaksınız?

14- Savunma sanayi projelerinin devamı konusunda görüş birliğiniz var mı? SİHA'lardan rahatsız olan vekile neden tepki göstermediniz?

15- Ortak Cumhurbaşkanı adayı denkleminde Türk milletine soykırımcı, Atatürk'e katliamcı diyen PKK/PYD'yi terör örgütü görmeyen, bebek katili Öcalan için ışığımız diyen HDP olacak mıdır? HDP yönetimine bakanlık verecek misiniz?

16- Beraat edilmiş kumpas davaları yeniden kurgulayan Sn. Babacan'a neden ortak tepkiyi vermediniz?

17- Terörle mücadele yasası değişikliğinin kapsamı ve amacı nedir?

18- Cumhurbaşkanı'nı halk mı seçmelidir yoksa vekiller mi? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'de bu konuya bakışınız ne olacaktır?

19- Türkiye'yi 6 lider beraber yöneteceğiz diyorsunuz. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına 6 lider talimat mı verecektir?

Yapacağınız protokol Anayasa'dan üstün mü tutulacaktır?

20- Birçok konuda farklı düşünen 6'lı yapının istikrarsızlığa yol açıp halkın refahını olumsuz ekileceğini düşünüyor musunuz?

ERHAN GÜLENÇ