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Haberler Politika MHP'li Şahin'den Yücel'e anket cevabı

MHP'li Şahin'den Yücel'e anket cevabı

29.7.2022

MHP’li Şahin’den Yücel’e anket cevabı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Buca teşkilatını ziyaretinde, anketler üzerinden 'MHP dibi gördü' açıklaması yapan CHP İl Başkanı Deniz Yücel'e cevap verdi. Şahin, "Ben bu anketi belediyeye aldıkları 6 bin kişi arasında yaptıklarını düşünüyorum. Yanıldıklarını ilk seçimde görecekler. Gerçekleri 2023 Haziran'daki seçimlerde 15'inci defa görecek CHP" dedi.

Yücel'in 'Menemen, Menderes, Urla'yı alacağız' sözlerini de hatırlatan Şahin, "Sayın Yücel'e bu konuda konuşmasını önermem. Menemen'de İP'nin yaptığı yolsuzluklar, Menderes'te CHP'lilerin yaptığı yolsuzluklar sözle kapatılacak durumda değil" ifadelerini kullandı.

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