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Haberler Politika Polise yumruk atan DBP’li Aydeniz’in raporu Meclis’te

Polise yumruk atan DBP’li Aydeniz’in raporu Meclis’te

2.8.2022

Polise yumruk atan DBP’li Aydeniz’in raporu Meclis’te

İSTANBUL'DA izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verilmesinin ardından,

konuyla ilgili komisyon kararı TBMM Genel Kurulu'na gönderildi. Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.

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