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Akşener’i çarpan ‘kahvaltı’

Geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı diyaloğu yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş "Kahvaltı yaptınız mı?" diye sordu.. Sosyal medyada gündem olan soruya Akşener "Kahvaltımı evimde ettim" cevabı verdi. Ancak ardından gelen sözlere verecek cevap bulamadı.

İHA

07.08.2022, 18:30 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022, 18:39

Akşener’i çarpan ‘kahvaltı’

Geçtiğimiz günlerde Yalova'da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Akşener, Armutlu ilçesinde bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Tepkili vatandaş geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı diyaloğu yaşayan Akşener'e "Güzel Armutlu'muzda kahvaltı ettiniz mi" diye soru yöneltti. Akşener ise "Yok kahvaltımı evimde ettim" yanıtını verdi.
Vatandaş bunun üzerine, "Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek hevaller bırakmadı. Siz en iyisi Silivri'ye gidin" diyerek İYİ Parti liderine tepki gösterdi.

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