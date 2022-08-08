DP’li Enginyurt saldırdı özel koruması darp etti

DEMOKRAT Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle tartışma büyüdü.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Şimşek'in, Enginyurt'un sözlerine karşılık "Sen bırak bu işleri" şeklinde cevap vermesiyle birlikte DP'li vekil Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüyerek saldırmaya çalıştı. Yaşanan skandal üzerine canlı yayına ara verildi. 20 dakikalık arada, saldırı teşebbüsü başarısız sonuçlanan Enginyurt'un ardından bu kez koruması, Latif Şimşek'i darp etti.

Çirkin saldırının görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Enginyurt ile resmi görevi bulunmayan koruması hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yaptığı paylaşımla Latif Şimşek'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.