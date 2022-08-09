"Roboski diye bir yer yok"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'na sert eleştiride bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şırnak Uludere ziyaretine tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı su katılmamış bir provokatörlüktür. Uludere'den Roboski, Türkiye'den de Kürdistan çıkarmayı düşleyen kim olursa olsun akıbeti felakettir, bu çerçevede yanlış hesap yüklü bir maliyetle Türk milletinin kutlu iradesine çarpıp bölücü ittifakın tepesine binecektir. Maalesef zillet ittifakı PKK'nın kanlı ve kahredici istikametindedir. FETÖ de ahtapot gibi bu ittifakı sarmış, uyuşturmuş, akıl ve siyasetine ambargo koymuştur" ifadelerini kullandı.

GÜLEN'E PARTİ KURDURSUN

Terör örgütü olan Gülen hareketinin zillet ittifakını taşıyıcı beden olarak kullandığını kaydeden Devlet Bahçeli, "PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur. Türkiye'nin aleyhine konuşlanan Biden muhalefeti PKK'yla FETÖ'nün oksijen çadırıdır, siyasi sığınağıdır. ABD'nin siyasal sistemine tıpkı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler gibi Gülen hareketinin de partileşerek girmesinde yarar vardır. Şayet arzu ediliyorsa, Gülen hareketine kurdurulacak muhtemel parti ABD siyaseti ve zillet ittifakıyla eşzamanlı diyalog kanallarını da netleştirecektir" diye konuştu.