Kılıçdaroğlu gönüllülerine Haşdi Şabi tipi örgütlenme!

'Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri' Genel Koordinatörü Ahmet Nazif Yücel ve ekibi İzmir'e çıkarma yaptı. Yücel ve ekibi CHP İl Başkanı Deniz Yücel başta olmak üzere birçok ilçe belediye başkanını ziyaret etti. Ziyaretlerde Kemal Kılıçdaroğlu Gönülleri'nin çalışmaları masaya yatırıldı.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Danışmanı olarak atadığı 28 yaşındaki avukat Ahmet Nazif Yücel, CHP Genel Merkezi Hukuk Biriminde yaklaşık iki yıl boyunca avukatlık yaptı. Geçmişte Irak ve Suriye'de saha çalışmaları yaptığı kaydedilen Yücel'in, ABD saldırısında öldürülen Haşdi Şabi lideri Mehdi el-Mühendis'le çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Daha önce kamuoyu gündemine gelen ve tartışılan fotoğraflar, "Kemal Kılıçdaroğlu gönüllülerin örgütlenmesinde Haşdi Şabi'den mi ilham alınacak?" şeklindeki soruları gündeme getirdi.

SİHA'LI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Partide bir dönem Kayseri delegeliği yapan Yücel, CHP adına Azerbaycan, Suriye ve Irak'ı dolaşmış, bu ülkelerdeki çeşitli isimlerden Kılıçdaroğlu'na mesaj getirmişti. Yücel'in Türkiye'ye yönelik tehditleriyle tanınan İran destekli Haşdi Şabi örgütü liderlerinden Ebu Mehdi el-Mühendis'le çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden oldu. O fotoğrafta Ahmet Nazif Yücel, Şii milis lideriyle birlikte görülüyor. Mühendis, Suriye'de onbinlerce Müslümanın ölümünden sorumlu olan İranlı general Kasım Süleymani ile 3 Ocak 2020 akşamı aynı araç içerisinde bulunduğu sırada ABD ordusunun SİHA'lı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

İRAN ADINA ÇALIŞIYORDU

Şii örgütlerin çatı oluşumu olarak bilinen Haşdi Şabi örgütü, Irak ve Suriye'de İran adına faaliyet yürütüyor. CHP'li Ahmet Nazif Yücel'in birlikte poz verdiği Ebu Mehdi el- Mühendis, "Türkiye Irak'tan çekilmezse Türk ordusunu hedef alırız", "Türkiye'yi roketlerle vururuz", "Savaşı Türkiye'nin içine taşırız", "Erdoğan'a ölümcül bir darbe indiririz" şeklinde tehdit mesajları yayınlayan Şii örgütün çok önemli bir lideriydi. Suriye Türkmenlerine sadece CHP'nin yardım ulaştırdığı iddiasıyla görüntü yayınlayan ve Azerbaycan ordu yetkililerinden Kılıçdaroğlu'na hediye getiren Nazif Yücel, 2018 yılında parti delegesi iken televizyonda şu açıklamayı yapmıştı: "2019 seçimlerinde yola HDP ile devam etmeliyiz. CHP, HDP ile birlikte yürümelidir."