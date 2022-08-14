AK Parti 21 yaşında! Başkan Erdoğan’dan mesaj: Kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşımda bulundu.

AYNI HEYECAN YÜREĞİMİZDE

2001'den bu yana aynı heyecanı taşıdıklarını belirten Erdoğan, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz" ifadelerini kullandı.





Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…" dedi.