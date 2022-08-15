Bir olmanın 21’inci yılı

AK Parti kuruluşunun 21. yılını; "Bir Olduk 21 Olduk' temasıyla bugün ATO Congresium'da gerçekleştirilecek bir programla kutlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek programa parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak. 21'inci yıl kutlamaları kapsamında Başkan Erdoğan, kurmayları ve partililere seslenecek. Etkinlik kapsamında AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı süresince icraatını konu alan kısa film gösterimi yapılacak.



'ERDEMLİLER HAREKETİ' SAHNEDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "erdemliler hareketi" ile 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktı. 20 yıllık iktidar döneminde AK Parti Danıştay saldırısı, cumhuriyet mitingleri, kapatma davası, Gezi Parkı olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi zorlu süreçlerden geçti. 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimde iktidara gelen AK Parti, 'artık hiçbir şey eskisi olmayacak' sloganı ile çıktığı siyaset yolunda 15 kez katıldığı seçimlerden zaferle çıktı.



HALKIN İRADESİYLE SEÇİLDİ

1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkûm edilen ve bu nedenle siyasi yasaklı olan Başkan Erdoğan, liderliğini yaptığı AK Parti yüzde 34.28'lik oy oranıyla tek başına iktidar olmasına rağmen başbakan olamadı. Siyasi yasağının kalkmasının ardından Başkan Erdoğan, 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu hükümeti kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. AK Parti, 2004 mahalli idareler seçimlerinde de yüzde 41.7'lik oy oranı, 2007 genel seçimlerinde yüzde 46.58'lik oy oranıyla birinci parti oldu. Başkan Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimle doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.



ETKİNLİKLER BUGÜN İLE KISITLI DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, AK Parti'nin bugünkü 21. kuruluş yıldönümü kutlamaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Partinin kuruluş yıl dönümünün, yalnızca bugün gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanmayacağını aktaran Dağ, "Ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde kurulan AK Noktalar ile vatandaşlara ikramlar dağıtacağız ve bu esnada Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Erdoğan'ın milletimizin her bir ferdi için kaleme aldığı mektubu, vatandaşlarımıza takdim edeceğiz. 81 ilde vatandaşlar VR gözlükler ile yapılan icraatları gözlemleme fırsatı yakalayacak" dedi.



■ FATMA GÖKSU

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