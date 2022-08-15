Erdoğan’ın 8 yıllık başkanlığı ve büyük Türkiye

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



Büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'ı, 10 Ağustos 2014 günü Aziz Türk milletimiz bizzat seçerek Cumhurbaşkanı olarak göreve getirdi ve ülkemizi 'Büyük Türkiye' hedefine ulaştırması için Başkan Erdoğan'dan desteğini hiç esirgemedi. Siyasi ve ekonomik istikrarın sürmesine inanmış aziz Türk milletini ve 8 yıllık başkanlık görevinde Türkiye'yi bölgesel, küresel aktör yapan Başkan Erdoğan'a minnettarız. Başkanlık görevini sürdüren büyük lider Erdoğan 8 yılda içte ve dışta gerçekleştirdiği politik-ekonomik ve stratejik hamlelerle Büyük Türkiye yolunda yürüyor. Başkan Erdoğan'ın anlamlı bir sloganı var; 'Nereden nereye geldik' diye başlar konuşmalarına. 8 yılda meydana gelen olaylara bakarsak, Yeni Türkiye'nin başarı hikayesini daha iyi görebilir ve anlayabiliriz. 8 yılın kritik iç ve dış olaylarını çok yakından takip eden bir gazeteci olarak Büyük Türkiye davamızın bazı kesitlerine göz gezdirmekte yarar var.



DEMOKRASİ ZAFERİNE İMZA ATTI

Başkan Erdoğan'ın aziz milletimiz tarafından bizzat seçilmesi ile iç siyasette Türkiye bir demokrasi zaferine imza attı. Devletin başı ve başkomutanı TBMM tarafından seçiliyordu, askeri ve siyasi omurganın etkisiyle seçilebiliyordu. Erdoğan'ın halk tarafından seçilmesi sayesinde sivil ve askeri vesayet zincirleri kırıldı. Eski vesayet odaklarıyla beraber derin ABD'nin aparatı FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü Başkan Erdoğan'ın arkasında dimdik duran aziz milletimizce paramparça edildi. Demokrasi zaferi, ikinci sürecine girdi. Bunu takip eden reform başkanlık modeline geçiştir. Aziz milletimiz sadece cumhurbaşkanını bizzat seçmenin ötesinde 21. yüzyılın Türkiye yönetimini belirledi.



TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILDILAR

Büyük Türk milleti Başkan Erdoğan'ı 2018 yılında bizzat başkan olarak seçerek Büyük Türkiye davasına sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Başkanlık modeli, sivil ve askeri vesayet odaklarının TBMM üzerinde oyun oynamalarını, hükümet kuruluşu çerçevesinde artık eskimiş parlamenter sistemin boşluklarından faydalanmasını önledi. Sık sık hükümet düşürme yoluyla ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarına darbe vuran mekanizmalar tarihin çöplüğüne atıldı. Başkanlık modeli ve Başkan Erdoğan'ın halk tarafından seçilmesi sayesinde emperyalist ülkelerin tüm ayak oyunları bozuldu, darbe teşebbüsleri paramparça edildi. Başkan Erdoğan ve Türk devlet aklının, Türkiye'yi bölgesel güç, küresel aktör yapmasının önü açıldı. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, 2017 yılından bu yana 5 yıldır tarihi zaferlere imza atıyor. Derin ABD aparatı FETÖ darbesinin paramparça edilmesinden bir ay sonra, kahraman Türk Ordusu, Kuzey Suriye'de zaferlere imza atmayı başardı. Derin ABD-Avrupa'nın, Kuzey Irak-Kuzey Suriye-Akdeniz koridoru paçavraya çevrildi. Arka arkaya gerçekleştirilen hamlelerle, Türkiye'nin beka hattı tahkim edildi. Derin ABD aparatı PKK'nın Kuzey Suriye'de bir garnizon devletçik kurması engellendi. Libya'da, Doğu Akdeniz- Ege'de (Mavi vatan stratejisi), Ermeni işgalinden Karabağ'ın kurtarılması yolunda Azerbaycan-Türkiye kardeşliği sonucu askeri stratejik zaferler elde edildi.



2023 SEÇİMLERİNE GİDERKEN...

Günümüzde Başkan Erdoğan, küresel liderliğini konuşturuyor. Mekik ve gambot diplomasisinin güzel örneklerine imza atıyor. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Karadeniz tahıl koridorunu açan büyük lider oluyor. Erdoğan, enerji koridorundan Brics üyeliğine, Karabağ'dan Kosova'ya, Soçi'den Kiev'e, Madrid'den Tahran'a bölgesel ve dünya gerçeğinin küresel aktörü olarak görev yapıyor. Son olarak Abdülhamid Han sondaj gemisinin Mersin'den Doğu Akdeniz seferine uğurlanması, Büyük Türkiye yolunda geldiğimiz stratejik konumun sembolüdür.

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan'ın 8 yıllık başkanlık sürecinin bir başarısıdır bu. Derin ABD-Avrupa-Altılı Masa-FETÖ, 2014'te Başkan Erdoğan ve aziz Türk milletini durduramadı, 2023'te de durduramayacaklar. Siyasi ve ekonomik istikrara, demokrasiye aşık aziz Türk milleti, birlik ve beraberlik içinde Büyük Türkiye yolunda yürüyor. Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı'nın yeni bir 5 yılda (2023-2028) Türkiye'nin askeri ve diplomatik zaferlere imza atmasını istiyor. Yarınlar Büyük Türkiye'ye inanmış kadroların omuzlarında yükselecektir. Yarınlar ne Amerika ne Rusya'nın; bağımsız Türkiye'ye inanmış aziz milletimizin olacaktır.