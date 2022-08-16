Millet ittifakı zıvanadan çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın "zıvanadan çıktığını" ifade etti. Bahçeli şunları kaydetti: "Karşımızdaki mide bulandırıcı tablo ülkemiz aleyhine olduğu kadar demokrasi adına da vahim bir tehdit olarak belirginlik kazanmıştır. Bir masa etrafında toplanıp PKK ve FETÖ'nün senaryolarına gönüllüce boyun eğen altı partinin Türkiye karşıtlığı, izahı ve ifadesi olmayan bir çarpıklık noktasına ulaşmıştır."

TACİZ VE TAHRİK TONU YÜKSEK

BAHÇELİ, muhalefetin provokasyon amacı ile yaptığına işaret ettiği Sümela Manastırı'nda 9. kez ayın yapmak için Trabzon'a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ekümenik yazılı Trabzonspor formasının hediye edilmesine ilişkin, "Bu yürek yaralayıcı tertip skandal olmasının ötesinde tahrik, tahrip ve taciz tonu çok yüksek bir meydan okumadır. Trabzonsporumuza ve bu kulübümüze gönül veren muhterem vatandaşlarımıza hakaret niteliğindeki bu kepazeliğin hiçbir vicdan tarafından kabul edilmeyeceği ortadadır. Türkiye'de ekümenik diye bir kurum ve görev tanımı yoktur" değerlendirmesini yaptı.