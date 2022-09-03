Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na KHK eleştirisi: Benim milletim enayi değil

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nın "KHK'lıları göreve iade edeceğiz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bay Kemal kendini buğday ambarında sanıyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin içerisinde hakimlerin savcıların yetkisi onlara aittir. Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Siyasi bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir. Sen elindeki büyükşehirlerde vatandaşla verdiğin sözleri yerine getir" dedi.

'GELDİKLERİ YER ORTADA'

BAŞKAN Erdoğan, "Su paraları neredeydi nereye götürüldü. Otobüs ücretlerinde nerelerde şimdi nerelerde. Geldikleri yer ortada. Bunların hepsi 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil. Türkiye bir hukuk devleti. KHK'lılarla ilgi biz böyle bir yetkiyi kullanamayız. Benim milletim de enayi değil" ifadelerini kullandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti ile ilgili tepki çeken ifadelerinin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra yargı gereğini yapacaktır" yanıtını verdi.

KONGO CUMHURBAŞKANI N'GUESSO'DAN ZİYARET

KONGO Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, dün Türkiye'yi ziyaret etti. Başkan Erdoğan, N'Guesso ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. İkili, görüşmeden önce İstanbul manzarasında bir süre sohbet etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı.