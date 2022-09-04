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Haberler Politika Kılıçdaroğlu bir kez daha Demirtaş’ı savundu

Kılıçdaroğlu bir kez daha Demirtaş’ı savundu

4.9.2022

Kılıçdaroğlu bir kez daha Demirtaş’ı savundu
2023'TE yapılacak seçimler yaklaşırken HDP'nin desteğini isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu yönde açıklama ve adımlarını da sürdürüyor. Terör suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın her fırsatta serbest bırakılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, bu söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda "Selahattin Bey içerde, Selahattin Bey çıksın mı diyorsunuz?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu bunun üzerine, "Olmaz efendim çıkacak, Osman Kavala'nın da çıkması lazım. AİHM kararı var. Haksızdır diyor bu" yanıtını verdi. Sözlerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına da dayandıran Kılıçdaroğlu, "AİHM kararı uygulanmıyor. Anayasaya niye bu hüküm girdi?" ifadelerini kullandı.
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