CHP 99’uncu kuruluş yılını törenle kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 99'uncu kuruluş yılı dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu deftere, "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, tam 99 yıl önce savaş meydanlarında kurduğun CHP'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurundayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile Kuvayımilliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 99 yıldır yüreğimizde taşıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla, milletimizin huzur ve refahı için mücadele ediyoruz" ifadelerini yazdı.

HEYET daha sonra mozoleye çıkılan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakan Kılıçdaroğlu'na parti yönetiminin yanı sıra 99 genç de eşlik etti. Ardından CHP'de kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Kılıçdaroğlu, öğleden sonra İzmir'e geçerek kentin düşman işgalinden kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katıldı.

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