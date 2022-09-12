MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bursa mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Parti olarak adaylarının belli olduğunu bir kez daha vurgulayan Bahçeli, "Bizim adayımız belli kararımız nettir. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Nitekim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ KEMİRECEKLER"

Millet İttifakı olarak birlikte Kızılelmaya ilerleyeceklerini söyleyen Bahçeli, "Parayı verenin düdüğünü çalan anket şirketleri, biz sizin ederinizi de cibilliyetinizi çok iyi biliriz. Zillet İttifakı'nın çatısı alev almıştır. 6'lı masa çatlamış ve patlamıştır. Korkuya kapılan Kılıçdaroğlu inadına beraber olacağız diyor ama bu inatla değil inançla olur. Zillet İttifakı ahtapot gibi 6 koldan Türkiye'yi sarıp kemirmek istiyor. HDP'ye bakanlık vermek demek teröristlerin bakanlıklara yerleşmesi demektir. PKK'nın devleti tutunması demektir. Böylesi bir zillet Türkiye'ye reva görülemez. Türk milleti buna müsaade etmez" diye konuştu.

"CHP'NİN GİZLİ AJANDASI VAR"

"VATANSIZ millet neyse Türkiye'nin karşısına geçmiş zillet ittifakı da odur" benzetmesini yapan Bahçeli, "Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Karanlık zihniyet açısından bir farkları yoktur. Bu zillete Türk milleti izin veremez. CHP'nin adımı taktikseldir, kurnazca bir manevradır. Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP ile ittifak kurmaktır. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir" şeklinde konuştu.