Kemal Bey HDP-PKK’ya hangi bakanlıkları verecek?

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında, Derin ABDAvrupa'nın kurguladığı altılı masanın altında PKK-HDP var diye yazıyorduk. Altılı masanın CHP dışındaki beş partisi 'Hayır yok' derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kem küm ediyor, çevir kazı yanmasın teraneleri ile aziz milletimizi kandıracağını sanıyordu. CHP eski Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin çıktı, net ve açık bir şekilde HDP-PKK'ya bakanlık vereceklerini söyledi. Tekin'i kıvırmadığı için tebrik ederiz. CHP-HDP aşkı ortaya çıkınca, hemen Meral Akşener'in talimatları doğrultusunda Milliyetçi söylemlerin sesi Yavuz Ağıroğlu ve Musavat Dervişoğlu, Gürsel Tekin'e ağzının payını verdiler. Hemen karşı çıkışları, sorunu yumuşatarak milliyetçi kesimlere mesaj olsa bile Meral Akşener'in manevra biçimini anlıyoruz.

Milliyetçilere mesajını Yavuz Bey ve Dervişoğlu; CHP'ye mesajını ise İsmail Yaylıoğlu üzerinden veriyor. Son günlerde İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu konuşturdu, Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırdı. İYİ Parti-Meral Akşener çok kızmış görünse de CHP ile beraber yürüyor ama altılı masa içinde sofistike manevralar yapıyor. Meral Hanım'ın önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylıktan vazgeçirme sonra altılı masadan aday çıkarmaya yönelik hamleler yaptığını anlıyor ve görüyoruz. Ne de olsa Meral Hanım'ın DYP'ye nasıl getirildiğini, Susurluk kazası sonrası nasıl içişleri bakanı yapıldığını, MHP'de gizli genel başkanlık kulisleri yaptığını, sonunda da MHP oylarını tırtıklamak için nasıl İYİ Parti'yi kurduğunu ve altılı masaya sokulduğunu iyi biliyoruz.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Gürsel Tekin'in HDP-PKK'ya bakanlık verileceğini açıklamasının ardından elbette HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan çok memnun olmuşlardır. Ama yeter mi? Bakanlık PKK'nın siyasi kolu HDP'yi keser mi? Peki, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu, HDP-PKK'ya iktidara gelirlerse hangi bakanlıkları verecek. Kilit bakanlıkları HDP isterse... Yani İçişleri, Adalet, Dışişleri, Savunma gibi. Kemal Bey verebilecek mi? Altılı masada Gültekin Uysal hariç Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu razı olacaklar mı? Daha da ötesi bölücü terör örgütü, Derin ABD aparatı PKK'nın siyasi kolu HDP'ye kilit bakanlıkların verilmesine müesses nizam ne diyecek? Kemal Bey HDP'lilere, "Şimdilik idare edin. Size Aile, Turizm, Spor ve Çevre bakanlıklarını vereyim, ortaklarımız kızıyor, sonra düşünürüz" diyebilir. Gürsel Tekin açıkladığına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun görünüyor ki gözü kararmış, adaylık sevdasına düşmüş. HDP'ye bakanlık vermekten kaçınmayacak gibi görünüyor.

GİZLİ ANAYASA TASLAĞI

Bilindiği gibi CHP ile HDP arasındaki aşkın koordinatlarını uzun zamandır takip ediyoruz. CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu başkanlığında CHP-HDP-İYİ Parti-SP beraberce gizli bir anayasa taslağı hazırlamışlardı. Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Yerel Yönetimler Sözleşmesi'ne imza atacağını açıklamıştı. Avrupa'nın bu sözleşmesi özerkliğe kadar giden bölücü bir sözleşmedir. Kılıçdaroğlu bu açıklaması ile zaten HDP eş başkanlarını çok memnun etmişti. Karşılığında HDPKK eş başkanları Sancar ve Buldan, "Meral Hanım, Mansur Bey'i desteklemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na destek veririz" dediler. Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'nu devre dışı bıraktığı için HDP-PKK'nın desteklediği tek aday durumuna geldi. Belli ki Kılıçdaroğlu bu desteği garantiye almak için HDP-PKK'ya bakanlıklar vermeye kararlı. Peki Kılıçdaroğlu sadece bakanlıklar mı verecek? Muhakkak gizli görüşmelerde valilikler, kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri, genel müdürlükler verecektir. HDPPKK açıkça söylüyor: "Büyükşehir belediye başkanlıklarını HDP sayesinde kazandınız. Biz destek vermeseydik avucunuzu yalardınız." Karlılıklarını alıyorlar.

İPLERİ ELE GEÇİRDİLER

HDP-PKK tavşan tutmuş durumda. "CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok imtiyazlar alabiliriz" diye düşünüyorlar. Hatırlarsınız, HDP-PKK iki ay önce CHP'yi iyice köşeye sıkıştırmıştı. Kemal Bey, CHP doğu masası direktörü Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'yı Mardin'e gönderdi. Salıcı ile HDP'li Ahmet Türk hem akşam hem sabah konuştular. Bir baktık, Ahmet Türk, Kemal Bey için güzel laflar ediyor. Belli ki görüşmeler olumlu geçmiş. Oğuz Kaan Salıcı'yı tanırsınız. "CHP artık müze yapmalı" diyen 10 Aralık hareketinin yıldız ismi. Müze yapmaya karar vermişlerdi, geldiler, CHP'nin tüm iplerini ele geçirdiler. Salıcı ve sağ kolu Canan Kaftancıoğlu, HDP aşkını kuran isimlerdir. Aşırı solcuları dönek Marksistleri severler.

SONUÇ

CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en ısrarlı öne iten isimdir. Kemal Bey'in koltuğunu boşaltıp yerine genel başkan olmaya yönelik planları tamam. Oğuz Kaan Salıcı'nın, Ahmet Türk ile sağlanan destek hattına şimdi Gürsel Tekin yığınak yaptı. Siyaseti biraz biliyorsam, Kemal Bey'i aziz milletimiz iktidara getirmez. Hele hele HDPKK'ya bakanlık verecek Kemal Bey'i ve CHP'yi çok daha aşağılara indirir. Nitekim, Deniz Baykal'a kızan halkımız 1999 seçimlerinde onu baraj altına indirmişti. Unutmayalım. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin aynı akıbete uğraması büyük ihtimaldir.