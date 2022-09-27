Kılıçdaroğlu, ABD’den icazet alabilir mi?

Daha önceki yazılarımızda 6+HDP MASASI MAYIN TARLASI DEMİŞTİK.

Patlayan CHP'li Gürsel Tekin ve Nevaf Bilek bombalarını analiz etmiştik. Son günlerde dört bomba daha patladı. Son bombalar şöyle:

1) Kemal Kılıçdaroğlu aniden Amerika'ya gitmeye karar verdi veya verdirdiler.

2) Cem Uzan'ın, "Meral Akşener'in eşi ve oğlu ile İmamoğlu arasında ticari ilişki var" bombası

3) Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun aniden Meral Akşener'e gitmeleri ve Kılıçdaroğlu dışındaki başka aday çıkaralım' bombası

4) Altılı masa aktörü Temel Karamollaoğlu'nun "Kaybedersek oturup ağlayacağız" bombası..

İCAZET ALMA MESELESİ

Altılı Masa mayın tarlasında son patlayan bombalar içinde en yüksek sesi, Kılıçdaroğlu'nun Amerika'dan icazet almaya gitmesi çıkardı. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının zamanlaması üzerinde duruluyor. Nitekim, CHP liderinin yazılı bir metini okuyarak, 2 Ekim'de yapılacak Altılı Masa'nın yedinci toplantısına mesaj vermesi, ardından Amerika'ya gideceğini açıklaması değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'da kendisine karşı olan liderlere rest çekti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kendisine biat ettirerek devre dışı bıraktı, CHP içindeki hizipleri terbiye etti, genel başkanlık için soyunanlara, oturun oturduğunuz yerde mesajı verdi. Nihayetinde Amerika'ya giderek İCAZET ALMA niyetini açıkladı.

HİÇBİR DESTEK ALAMADI

Kılıçdaroğlu, aylardır Altılı Masa'nın ikinci aktörü Meral Akşener ve yavrularından istediğini elde edemedi. Eski dostu Almanya'dan da yeterli desteği bir türlü alamadı. Son çıkışıyla, Altılı Masa'ya, CHP içine, CHP'nin fondaş medyasına rest çekti. Ardından rotayı Amerika'ya çevirdi. Bilindiği gibi ALTI+HDP MASASINI DERİN ABD KURDU.

ABD Başkanı Biden da, "Erdoğan'ı devirecek, yerine dostlarımızı getireceğiz" söylemiyle işaret fişeğini çakmıştı. Belli ki, Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'den icazet aldığı taktirde, çok rahat Altılı Masa aktörlerini ikna edeceğini düşünüyor. CHP lideri, ortak aday olmanın yolunu Amerika'da arıyor. Tek başına aday olsa seçilemeyeceğini iyi biliyor. Muhakkak ORTAK ADAY olmak istiyor. Peki, Derin Amerika, Kılıçdaroğlu'na TAMAM der mi? Henüz değil. Derin Amerika, Türkiye'ye yönelik kirli planlarını sürdürür. Gelecek yılın Ocak-Şubat aylarında son kararı verir. Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini düşünürse, HAYIR der, Altılı Masa'ya DIŞTAN BİR ADAY İSMİ VERİRLER. Altı+HDP'ye, bu ismi destekleyin derler. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları da icazete peki derler.

MERAL-TEMEL BOMBASI

Türkiye'den kaçıp Fransa'da yaşayan Genç Parti lideri Cem Uzan'ın bir Youtube kanalında İYİ Parti lideri Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ortaya attığı iddialar siyaset kulislerini salladı. Uzan, Ekrem İmamoğlu ile Akşener'in eşi ve oğlu arasında ticari bir ilişki olduğunu dile getirdi. Uzan'ın bu iddiası şunu akla getiriyor. Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesinin ardında bu iddianın rolü var mı? Altılı Masa aktörlerinden Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun İzmir çıkışları sonrası manidar bir açıklama yaptı. Karamollaoğlu, CHP liderinin adaylığı kastedilerek sorulan, 'Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederseniz ne yapacaksınız?' sorusuna, "Kaybedersek ne yapacağız, oturup ağlayacağız" dedi.

SONUÇ

KAVGALI EVE GELİN VERİLMEZ

MAYIN tarlasına dönmüş Altı+HDP masasının düştüğü perişanlık ortada. Bunlar mı Türkiye'yi idare edecekler? Aziz Milletimiz, 'kavgalı eve gelin vermez'. Altılı Masa bıraktık kavgayı, neredeyse birbiri ile çay bile içemeyecek duruma doğru gidiyor.