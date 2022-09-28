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Haberler Politika Dağ: Terörle kol kola olmayı normalleştirdiler

Dağ: Terörle kol kola olmayı normalleştirdiler

28.9.2022

Dağ: Terörle kol kola olmayı normalleştirdiler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'tutuklu gazeteci' olarak yer aldığı görselleri paylaşarak sert eleştirilerde bulundu. Dağ yaptığı açıklamada, "CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de 'Bir gazeteci öldürüldü' derse şaşırmayacağız. Bilinmelidir ki Türkiye'de gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur, gazeteciliği terörizme kalkan yapanlar vardır. 'Gazeteciler tutuklanıyor' propagandasının ve onları fonlayanların derdinin gazetecilik değil, Türkiye düşmanlığı olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi.
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