Hak ettikleri bedeli ödeyecekler

MERSİN'DE PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı ile ilgili konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, terörist Dilşah Ercan'ın CHP tarafından hazırlanan raporda gazeteci olarak lanse edilmesine sert tepki gösterdi.

"HESABI SORULACAKTIR"

Şehit olan polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, yaralılar için de "Şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun diyorum" dedi. Yaptığı açıklamada, "Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır. Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur" diye konuştu.