Hakkımıza göz koyanın gözünü oyarız

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına ülke gündemini değerlendirerek başlayan Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili müjde niteliğinde açıklamalar yaptı.

'EYT BU YIL ÇÖZÜLECEK'

Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletin beklentilerini yasalaştıracaklarını kaydeden Devlet Bahçeli, "Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşturulacak. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır. Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır. Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş bizim için vızıltıdır, biz milletimize bakarız. 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız. Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ege Denizi'nde Yunanistan ile yaşanan gerilimlere değinen MHP lideri, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu manidar bir zamanlamayla kaldırdığını da söyledi. Bahçeli, "Kuzey Ege adalarına 1 tümen, 3 tugay ve 5 alay konuşlandıran Yunanistan, ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okumaktadır. Yunanistan'ın 12 ada üzerindeki egemenlik iddiaları kesinlikle haksız ve hukuksuzdur. Aslında bu adaların yalnızca kullanım hakkı Yunanistan'da kalmıştı. Bu anlaşmanın 13. maddesine göre Yunanistan'ın adaları askeri olarak kullanamayacağı hükme bağlanmıştı. Kuzey Ege denizinde askersiz ve silahsız olmak kaydıyla Yunanistan'ın kullanımına verilen adaların hepsi asker ve silahla doldurulmuştur" dedi.

'HAK DEMEK ŞEREF DEMEK'

Kuzey Ege adalarının egemenlik yetkisinin hukuken artık Türkiye'de olduğunu ifade eden Bahçeli, "Aynı şey 12 ada için de geçerlidir. Dünyaya ilan ediyorum, hakkımızı yedirmeyiz, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımıza ve hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir" açıklamasını yaptı. Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak kararına da değinen Devlet Bahçeli, "Ukrayna'nın egemenlik haklarına yönelik bölücü operasyonu asla tasvip etmiyoruz. Kırım'ın ilhakına nasıl karşı çıktıysak aynı tavrı son ilhak kararına da gösteriyoruz" diye konuştu.

'CHP'LİLER BAŞÖRTÜSÜNE KENDİ VEKİLLERİNDEN BAŞLASIN'

DEVLET Bahçeli, grup toplantısında başörtüsü üzerinden gündem yaratmaya çalışan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile altılı masanın toplantılarını da eleştirdi. "Başörtüsü meselesi Türkiye'de tamamen çözülmüş bir meseledir" diyen Bahçeli, "Şimdi siyaset ve helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa kendi milletvekillerinden başlasın başörtüsüne. HDP ile masa altında el ele tutuşan ikiyüzlülerin inandırıcılığı sıfırdır. CHP demek HDP demektir. CHP demek İP demektir. HDP demek PKK demektir" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU DNA TESTİ YAPTIRIRSA TERÖRİSTİN SONUÇLARINI GÖRMÜŞ OLUR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki polisevi saldırısının ardından etkisiz hale getirilen terörist için DNA testi istemesini de sert bir dille eleştiren Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu sen kimin yanındasın? Haber kaynakların kimlerdir? DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı? Bu kadar istekliysen sana tavsiyem şudur, kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görmüş ve anlamış olursun. Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde teröristtir.