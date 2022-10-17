Atatürk yaşasaydı sizi kapının önüne koyardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net mitinginde konuştu. Bahçeli'nin hedefinde ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Konuşmasının başında Bartın'daki faciada yaşamını yitirenleri anan Bahçeli, "Cumhur İttifakı oldukça, yenilmemiz ve yıkılmamızı bekleyen her zaman hüsranla tanışacaktır. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Haçlıların bugünkü ortakları Kılıçdaroğlu ve diğer zillet ortaklarıyla aynı yolun yolcusudur. Ecdadımızın emanetlerini yağma peşinde koşan zihniyet Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almış. Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir, terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir. Aziz Atatürk yaşamış olsaydı bugünkü CHP yönetiminin gözünün yaşına bakmaz, kulaklarından tuttuğu gibi kapının önüne koyar, alayını birden kovardı" dedi.



'GİZEMLİ TOPLANTILAR YAPTI'

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini de yorumlayan Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu New York'ta sokağa düştü. Gizemli toplantılar yaptı. Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir. A'dan Z'ye şüphelidir. Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi? Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle temas içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumunuzdur. Kılıçdaroğlu, zalimlerin içimize sızdırdığı Truva atıdır" ifadelerini kullandı.

DİĞER