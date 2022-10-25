Ortak adaylığa elveda Kılıçdaroğlu

2023 seçimlerini çok ama çok etkileyecek, siyasette DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK bir dip dalgası geliyor. Bu dip dalgası Millet İttifakı'nın dağılmasına yol açacak dinamikler içeriyor. Altı artı HDP Masası'nda ortak aday belirleme problemleri ve kavgaları devam ederken, yeni krizleri de ortaya çıktı. Altılı masanın ortaklarından İyi Parti ve Saadet Partisi'nde alınmak zorunda kalınan KONGRE kararları alındı. Bu iki partide YENİ DİNAMİKLER muhtemel tasfiyelere yol açacağa benziyor. İyi Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, partinin tüm iplerini ele geçirmek için aldığı kongre kararı 29 EKİM'DE işlemeye başlıyor.

AKŞENER AYDIN'I YİYECEK Mİ?

Meral Akşener, İyi Parti'nin teşkilatını kuran etkili konumdaki Koray Aydın'ın kanatlarını kırmak ve Yavuz Ağıralioğlu ile ekibini tasfiye etmeye yönelik bir taktiği devreye soktu. Bilindiği gibi, Akşener daha önce Koray Aydın'ı teşkilat başkanlığından, Yavuz Ağıralioğlu'nu da parti sözcülüğünden almasına rağmen bu iki ismin parti içindeki etki ve gücünü kıramadı.

KARAMOLLAOĞLU GİDİCİ Mİ?

Bir önemli konu da, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ORTAK ADAYLIĞINA karşı çıkması. İyi Parti İLÇE VE İL kongreleri, 29 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Kasım ayinin ortasında başlayacak ilçe kongreleri 5 Aralık'ta, il kongreleri 29 Ocak'ta tamamlanacak. Mart ayında 3. olağan kurultayı yapmayı planlıyorlar. İyi Parti GİK'te "milletvekili adayı olacak ilçe ve il başkanlarının kongrelerde aday olmamaları" yönünde tavsiye kararı alındı. Saadet Partisi'nde de sıcak günler yaşanıyor. Parti, 30 Ekim pazar günü Büyük Kongre yapacak. 6'lı masanın üyelerinden Saadet Partisi'nde Rahmetli Necmettin Erbakan'ın sağ kolu, tanınmış eski bakan ve ekonomist Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN Genel Başkan adayı oldu. Saadet Partisi'nin mevcut Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun çok rahatsız olduğu konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu-Temel Karamollaoğlu beraberliğini ve mevcut parti politikalarını tasvip etmeyen Dr. Gündoğan'ın kazanma şansı yüksek görünüyor.

ASİLTÜRK'ÜN DE PLANIYDI

Rahmetli Oğuzhan Asiltürk de Saadet muhafazakar teşkilatının sesi olarak Karamollaoğlu-CHP beraberliğine tavır koymuştu. Eğer vefat etmeseydi, Saadet'te olağanüstü kongre yaptırmayı ve Temel beyi değiştirmeyi planladığı biliniyordu. Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun devrilmesi, göreve geleceği tahmin edilen yeni kadronun da CHP-Kemal Kılıçdaroğlu omurgasıyla kurulan Millet İttifakı'ndan ayrılarak Cumhur İttifakı'na geçeceği konuşuluyor.

SONUÇ

ALTILI MASA'da sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'nu huzursuz eden gelişmeler yaşanıyor. Meral Akşener, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nu yerse, Prof. Dr. Mete Gündoğan da Temel Karamollaoğlu'nu devirirse İyi Parti ile Saadet Partisi yeni rotalara girecek. Bu iki dinamik, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun KABUSU. Bu güçlü ihtimaller Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırıyor, sinir tellerini titretiyor. NİHAYETİNDE ORTAK ADAYLIĞA ELVEDA KEMAL KILIÇDAROĞLU...