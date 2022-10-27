İYİ Parti ve HDP’liler aynı masada

AVRUPA Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım ve siyaset bilimcilerden oluşan heyet ile Brüksel'de bir araya geldi.

Amor görüşmeye ilişkin, "Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk" açıklamasını yaptı.

GÖZLERDEN UZAK TOPLANTI

Altılı masada HDP'nin olmadığını ve hiçbir zaman HDP ile aynı masada bulunmayacağını söyleyen İYİ Parti'nin, gözlerden uzak bir şekilde böyle bir toplantıya katılması dikkat çekti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla ilgili olarak, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz" diye konuşmuştu.