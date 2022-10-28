Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor

Savuma sanayiindeki yeni hedefler ile yerlilik ve millik vurgusunun tüm sektörlere yaygınlaştırılması için atılacak adımların vizyon belgesinde olması bekleniyor.

Erdoğan'ın asırlık hamleler olarak tanımladığı başlıklar arasında enerji alanında atılacak adımların da yer aldığı ifade edildi.

Hedefler arasında Türkiye'nin enerji merkezi haline getirilmesi yer alacak. Akkuyu Nükleer Santrali, Karadeniz'de keşfedilen gazın kullanılmaya başlaması, ikinci nükleer santrali, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan alınacak gazın Avrupa'ya iletilmesi gibi projelerin de vizyon belgesinde olması öngörülüyor.

20 YILDA YAPILANLAR, YAPILACAKLARIN KANITI

SAVUNMA sanayii ve yapılan yatırımlar, havalimanları, otoyollar, barajlar, şehir hastaneleri, nükleer santraller, doğalgaz keşifleri, ihracat odaklı büyüyen ekonomi ve hızlı tren ağları Türkiye'nin gelecek yüzyılında dünyayı şekillendireceğinin kanıtı oldu.

SAVUNMA SANAYİİ: Yerlilik oranı yüzde 73'e ulaştı. 13 ülkeye İHA ve SİHA ihraç ediyoruz. 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ihracatı 2021'de 3 milyar 224 milyon dolar oldu. 2022 sonu 8.9 milyar doları olması bekleniyor.

ULAŞIM: 56 havalimanı sayısı yıl sonunda 61'e çıkacak. İGA İstanbul Havalimanı "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi. 20 yıl içinde ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar TL yatırım yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğu 6 bin kilometrelerden 28 bin 700 kilometreye çıkartıldı. 8 il hızlı trenle birbirine bağlandı.

ENERJİ: 2002'de 276 olan baraj sayısına 585 tane daha eklendi. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun son reaktörünün temeli atıldı.

DOĞALGAZ: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde, 6 Nisan 2017'de yaptığı tarihi konuşmada Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj gemisiyle kuyular açılacağı müjdesini verdi. 21 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu.

ŞEHİR HASTANELERİ: 20 şehir hastanesi hizmete açılırken, 14'ünün yapımı sürüyor.

EĞİTİM: 2002-2003 eğitim–öğretim yılında 586 bin 680 olan öğretmen sayısı, 2021-2022 döneminde 1 milyon 171 bin 891'e yükseldi.

İHRACAT: Türkiye 2021'de yüzde 11 büyüdü, ihracatımız yüzde 32.8 artışla 225 milyar dolar oldu. 2022'nin ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

ANKARA'DA COŞKULU GÜN

AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Vizyon belgesi niteliği taşıyan program, 28 Ekim Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak.

Başkan Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.

11 SİYASİ PARTİ DAVET EDİLDİ

Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım." çağrısı yapacak.

Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi.

Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrılacak.

"TÜRKİYE YÜZYILI" LOGOSU HAZIRLANDI

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor.

Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla, Türk savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre'nin hikayesinin anlatıldığı filmi paylaştı.

"HAYALLERİMİZ İNŞALLAH BİR BİR GERÇEK OLACAK"

Başkan Erdoğan, saat 20.23'te yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak." ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Yüzyıllık Hayaller, Asırlık Projeler" temasıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı" serisinin ilk filmi, savunma sanayisinin mihenk taşlarından Şakir Zümre hakkında hazırlandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN PAYLAŞIMI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filme ilişkin paylaşımında, "Türk savunma sanayiinin mihenk taşlarından biri olan Şakir Zümre'nin 100 yıl önce kurduğu hayaller, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bir bir hayata geçiyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, nice büyük projelere, nice büyük zaferlere." ifadelerini kullandı.

ŞAKİR ZÜMRE'NİN HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Film, bir kız çocuğunun Yüzyıllık Hayaller Sergisinde yer alan fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında duran kişinin kim olduğunu dedesine sormasıyla başlıyor. Filmde Türk savunma sanayinin önemli isimlerinden Şakir Zümre'nin hikayesi dede tarafından torununa anlatılıyor.

Atatürk'ün bundan 100 yıl önce Şakir Zümre'den Türkiye'nin yerli ve milli silah sanayisinin kurulmasına öncelik etmesini istediğini aktaran film, Şakir Zümre'nin Atatürk'ün teşvikiyle Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikasını kurduğunu ve burada uçak bombaları, denizaltı bombaları gibi pek çok önemli savunma sistemi üretimine imza attığını kaydediyor.

Filmde, Atatürk'ün vefatından sonra İkinci Dünya Savaşı döneminde fabrikanın çeşitli bahanelerle kapatılmaya zorlandığına, Şakir Zümre'nin ise fabrikasını soba fabrikasına çevirmek zorunda kaldığına işaret ediliyor.

Filmin ikinci kısmında ise Türkiye'nin bu hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üretilen milli savunma sistemleriyle gerçek olduğuna dikkat çekiliyor.

Filmde, "Hep birlikte yüz yıllık hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz. 100 Yıllık Hayaller Asırlık Projeler" ifadeleriyle Türkiye Yüzyılı logosuna yer veriliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NEYİ AÇIKLAYACAK?

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu program öncesi Ankara'daki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

"Yarın çok özel bir gün olacak. 29 Ekim'de Cumhuriyet 99. yaşına girmiş olacak. 2023'te yüzüncü yıl geliyor. Başkan Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin mesajlar verecek. 2053 ve 2071 vizyon parçaları da var. "

"Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair, planlarına dair, hedeflere dair ve Türkiye'nin ufkunun nereye doğru evrileceğine ilişkin Başkan Erdoğan mesajlar verecek. "