Gökcan’dan Dervişoğlu’na ‘cinsiyetçilik’ eleştirisi

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) verdiği kararların" araştırılması önergesi görüşülürken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun "Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?" sözü cinsiyetçilik tartışmasına neden oldu. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Partili Dervişoğlu'nun sözünü eleştirerek tutanaklardan çıkarılmasını istedi. TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, bu sözlerin tutanaklardan çıkarılma imkanın olmadığını söyleyerek, Dervişoğlu'nun talebi halinde tutanağa dip not düşülebileceğini açıkladı. Dervişoğlu da söz alarak, "Ben cinsiyetçi bir adam değilim. Cinsiyetçi birisi olsam İstanbul Sözleşmesi'ni savunmazdım" dedi.

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