‘Haktan yana görünüp yargı yolunu tıkıyorlar’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) düzenlenen 'Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası' panelinin açılışında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hedefinin ana çıkarların korunması olduğunu belirterek, "Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs milli davalarımız. 2021 başında Yunanistan ile diyalog mekanizmalarını yeniden canlandırmak ve pozitif gündemi geliştirmeye odaklanmıştık. Yunanistan, maalesef gerekli siyasi irade ve samimiyeti gösteremedi. Başta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bizimle konuşmak yerine hakkımızda ve aleyhimizde konuşmayı sürdürdüler. ABD kongresinde yaptığı konuşmayı hatırlıyorsunuz, aslında bu bardağı taşıran son damlaydı" dedi.



'BUNU İYİ BİLİYORLARDIR'

Çavuşoğlu, sunumunun ardından Yunanistan'ın son zamanlarda artan silahlanmasına ilişkin gelen soruya, "Yunanistan'ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek, Yunanistan'ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Arkanızda kim var, ona bakmayın. Yanı başınızda kim var, komşu ve karşınıza almaya çalıştığınız kim var; ona bakın. İş birliği istiyorsanız hazırız; ama Türkiye'yi karşılarına almak ne demek bunu da iyi biliyorlardır" yanıtını verdi.



'SAMİMİ VE DÜRÜST DEĞİLLER'

Bakan Çavuşoğlu, Ege'deki sorunların neden çözülemediğine ilişkin, "İlk neden Yunanistan'ın Ege'yi bir Yunan denizi olarak görmesi, Türkiye'nin hak ve çıkarlarını yok sayması. Onun için Yunanistan Ege'de Türkiye ile hiçbir iş birliği projesine de yanaşmıyor. İkinci neden Yunanistan'ın kıta sahanlığı dışında diğer Ege itilaflarını yok saymasıdır. Üçüncü neden Yunanistan'ın çözüm için uluslararası yargı yolunu tıkması. Yunanistan, Uluslararası Adalet Divanı'nın zorunlu yargı yetkisine 3 Ege itilafı konusunda; hava sahası sınırları, silahsızlandırma ve yeniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda çekince koydu. Yani 'Senin verdiğin kararları tanımam' diyor. Yunanistan samimi ve dürüst değildir. Haktan yana görünmeye çalışıp, uluslararası yargı yolunu tıkayan taraf Yunanistan'dır" dedi.

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