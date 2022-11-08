Zafer Partisi'nde ses kaydı krizi 2 ilçe başkanının görevden alınmasına neden oldu. İddiaya göre; Bornova İlçe Başkanı Ali Can Bulut, Balçova İlçe Başkanı Orkan Soyer'in Genel Başkan Ümit Özdağ aleyhinde konuşurken ses kaydını alarak Genel Merkez'e gönderdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ses kaydını dinledikten sonra, kendisi aleyhinde konuşan Balçova İlçe Başkanı Soyer'in yanı sıra "Ses kaydı almak hainliktir, hainlik yapanı partide barındırmam" diyerek Bornova İlçe Başkanı Ali Can Bulut'un da görevden alınması talimatını verdiği kaydedildi. Bulut'un yerine yönetiminde yer alan Özlem İlik getirilirken, Balçova İlçe Başkanlığı için atama henüz yapılmadı.

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