CHP’li Özkoç’a 30 bin lira tazminat cezası

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, aleyhine Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davası sonuçlanan Özkoç'un 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

ÖTE yandan CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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