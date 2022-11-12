Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na 1 milyonluk tazminat davası

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren sözleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Sosyal medyadan açıklama yapan Soylu, "Tam bir Fetöroman. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar" ifadelerini kullandı. Soylu, CHP liderinin FETÖ üyeliğinden yargılaması devam eden avukatı tarafından hem kendisine hakaret edildiğini hem de Kılıçdaroğlu adına dava açıldığını kaydetti. Soylu, kendisinin de Kılıçdaroğlu'na hakaretleri için 1 milyon liralık tazminat davası açtığını bildirdi.

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