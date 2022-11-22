Devlet Bahçeli’den MHP Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

20 Kasım 2022 Pazar günü 2023'e Doğru adıyla planladığımız Samsun toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantı yaptığımız meydanlar dolup taşmaktadır. 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta yaktığımız meşale gittiğimiz her yerde körüklenip 2023 hedeflerimize ışıklar saçmaktadır.

Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, her insanımızı kucaklıyoruz. Masalarda değil, meydanlardayız. Zalimlerin menüsü değil, zaferlerin meftunuyuz. MHP'ye yargısız infaza heves edenlere, demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz. Mücadelemizde kesinlikle gevşemeyeceğiz. MHP algı oyunlarını bozarak geliyor. MHP kiralık kalemlerin sahiplerini yenerek geliyor. Anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. Hiçbir engele takılmadan inanmış adımlarla hak ettiğimiz başarıya ulaşmak için yılgınlık göstermiyoruz.

100 yıl evvel Türkiye'yi kuran Türk milliyetçiliğinin 100 yıl sonra aynı fikirlerle Türk ve Türkiye Yüzyılını inşa ve ihyasında büyük rol oynayacağına inanıyoruz. Geleceğin süper günü Türkiye'dir. Cumhur İttifakı ise beka ufku, birlik ve beraberlik şuurdur.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Aklı kalemden, kalemi ahlaktan, ahlakı ilimden ayrı düşünmek çok zordur. Bizim inanışımızda alimin ölümüyle alemin ölümü bir tutulmuştur. Ruhu büyük olanların mutkala rahlei tedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, büyükleri, hocaları vardır. İlk kalemi elimize aldığımızda, ilk heceyi okuduğumuzda bir süreç başlamış olacaktır. Öğretmen demek dünya demektir.

Eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu hayat gönüller arasındadır. Öğretmeni sevmek insanı sevmektir. Öğretmenlerimiz büyük ruh mimarlarıdır. Onlara karşı kalbimiz minnet hisleriyle doludur. Öğretmenlerimize ne yapsak bin defa helal olsun diyorum, üzerimize ne düşüyorsa yapmanın sözünü veriyorum.

ATANAMAYAN ÖĞRETMEN KALMAMALI

3 Şubat 2022'de TBMM'de kabul ettiğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu çok ciddi bir kazanımdır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli hiçbir öğretmen kalmamalı hepsi kadroya geçirilmelidir. Öğretmenin hayatı Türklüğün yekpare kimliğidir.