Karkamış şehitlerine son veda

SURİYE'NİN Ayn El Arab bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik düzenlediği roket saldırısında şehit olan Hasan Karataş (5) ve öğretmen Ayşenur Alkan (22), düzenlenen törenlerle gözyaşları arasında toprağa verildi. Karkamış'taki minik Hasan'ın cenaze törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, bürokratlar ile Karataş ailesinin yakınları ve ilçeden çok sayıda kişi katıldı. Zeki ve Dilan Karataş çiftinin 4 çocuğundan 3'üncüsü olan Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilmesiyle yakınları gözyaşına boğuldu. Şehit olan Öğretmen Ayşenur Alkan ise, Nizip'te son yolculuğuna uğurlandı. Tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun Şehidim" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı. Öte yandan, Alkan'ın saldırıda öğrencileri sığınağa götürerek büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Sığınağa gelemeyen öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için çıktığında ise okulun bahçesine isabet eden roketten saçılan şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı

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