BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, "Taksim'de ve Karkamış'daki katliamda da çocuklarımıza kadar vahşi cinayetleri sıradanlaştırmaya; sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yapmış olduğu harekatı Türkiye'nin aleyhine kullanmaya çalışanlar, terörün unsurları ve azmettiricileridir" dedi. Destici, muhalefetin altılı masasının harekatla ilgili sessiz kaldığını ifade ederek, "Siz hangi devletin siyasi partisisiniz? Hangi millete hizmet ediyorsunuz? Niye açıklama yapmaktan imtina ediyorsunuz? HDP ise her zamanki gibi kendine verilen görevi yapıyor. Operasyona PKK'yla aynı kelimelerle itiraz ediyor. Türkiye, hala, HDP'ye "siyasi parti" muamelesi yapıyor. Yazıktır. Günahtır Okula, çocuklara yapılan saldırıya bile tepki gösteremeyen; bu saldırıların faillerine yönelik yaptığımız operasyonlara itiraz edip Türkiye'yi dünyaya şikayet eden HDP ile ilgili karar vermek için Anayasa Mahkemesi ne bekliyor? Türkiye'nin daha ne gibi bir felaket yaşaması lazım? Ne bekliyorsunuz" diye konuştu.

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