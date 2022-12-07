Küfürbaz Sertel’e kınama

BÜTÇE görüşmelerinin sürdüğü TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e kınama cezası verildi. Görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çıkan tartışma nedeniyle verilen arada Sertel'in bir milletvekilinin annesine küfrettiğini belirtti. Elitaş, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği bir günün yıl dönümünde Sertel'in bu hakaretinden dolayı en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Ardından tutanakları inceleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sarf ettiği kaba ve yaralayıcı söz nedeniyle Sertel'e kınama cezası verilmesini Genel Kurul'un oyuna sunacağını bildirdi. Şentop, "Arkadaşımızın söylediği söz eğer bir milletvekilini muhatap alarak söylenmiş olsaydı zaten geçici çıkarma cezası gerektirirdi. Onun için biz kınama cezası teklif ediyoruz. Söz, kaba ve yaralayıcı bir sözdür" diye konuştu. Yapılan oylama sonucunda Sertel'e kınama cezası verilmesi kararlaştırıldı.

GÖRÜŞMELER GERGİN GEÇİYOR

Meclis'te bütçe görüşmeleri oldukça gergin geçiyor. Sertel'in küfrünün yanı sıra, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kürsüden yaptığı konuşma da büyük tepki çekti. Dün ise AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan arbedede fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, hastaneye kaldırıldı.