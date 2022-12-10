Ukrayna ateşkesinde müthiş Erdoğan ve Biden hamleleri

Ukrayna ile Rusya arasında görüşmeler yakın zamanda başlayabilir mi?

Son 20 gün içinde çok dikkat çeken ziyaretlere ve açıklamalara bakınca ABD Başkanı Biden, Ukrayna savaşında kesin ateşkesin sağlanması konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyor. Bu konuda müthiş arka kapı hamleleri sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Putin-Zelenskiy arasında arka kapı temasları devam ederken ABD Başkanı Biden'ın da hareketli olduğu gözleniyor. Buna karşılık Ukrayna savaşını durdurma konusunda Başkan Erdoğan'ın mekik diplomasisinin daha önde olduğu gözleniyor. Erdoğan'ın Bali zirvesinde Putin ile "İstanbul'da Putin ile Zelenskiy'yi bir araya getirme dahil" yaptığı anlaşmalardan bahsediliyor. Bu gerçeği gören, Batı hattında dikkat çekici gelişmeler var.

ECONOMIST'İN VERDİĞİ ŞİFRELER

1) Küresel çetenin patronu Dolar'ın arkasındaki en güçlü aile Rothschild'in sözcüsü THE ECONOMIST 2023 kapağında şifreler verildi. Şifrelerin birisi Ukrayna Savaşı'nın 2024 yılında da devam edeceğine işaret ediliyor.

2) Beş gün önce ABD Başkanı Joe Biden, "Aklından neler geçtiğini görmek için" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le masaya oturabileceğini söyledi.

3) ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'in son dönemde yaptığı, "Rusya ile müzakere fırsatı varsa kaçırılmamalı" açıklamaları Derin Amerika kanallarında bazı işlerin pişirilmekte olduğunu gösteriyor.

4) Önceki gün Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Putin'le bir saat süren bir telefon görüşmesi yaptı.

5) Bu görüşmeden bir gün sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD'ye gitti. ABD Başkanı Biden ile görüştükten sonra, "Kendi toprakları için ne zaman ve hangi şartlar altında müzakereye başlayacakları konusunda Ukraynalıların kararına saygı göstermek zorundayız" dedi.

6) CIA Başkanı William Burns ile Rus mevkidaşı Sergey Narişkin'in Ankara'da MİT Başkanı Hakan Fidan'ın misafiri olarak buluşturmasından sonra da sessiz görüşme kanallarında çalışmaya devam ettikleri konuşuluyor.

KIŞ ŞARTLARI AĞIRLAŞIYOR

Peki bunlar ne anlama geliyor?

Rusya lideri Putin, şu andaki askeri pozisyonun ateşkese konu olmasını istiyor.

Washington'ın, Rusya'nın Ukrayna'da Eylül ayında ilhak ettiğini açıkladığı yerleri tanımamasından şikayetçi. Almanya, kışın donmaktan kurtulmak için Rusya ile masaya oturulmasından bahsederken Fransa için de aynı durum söz konusu. Ukrayna lideri Zelenskiy, Batı'nın silah yardımlarıyla Herson'a yönelik hayallerini gerçekleştirme sebebiyle uzlaşmaya yanaşmıyor. Bunlar da bize henüz bir dönüm noktasına yakın olmadığımızı gösteriyor. Ancak savaş dokuzuncu ayına girerken ve Ukrayna'da çetin kış koşulları daha fazla ölüm, yıkım ve faciaya yol açacak gibi dururken artık barış görüşmelerinin kim tarafından nasıl başlayacağı sorusu daha sık değerlendirmeye tabi tutuluyor.

KRİTİK İKİ KAVŞAK VAR

Rusya ile Ukrayna savaşı bugün Herson eyaletinde kilitlenmiş durumda. Bu eyaletin ortasından geçen Dinyeper nehrinin batısında Ukrayna ordusu yeni saldırıya hazırlanıyor.

Doğusunda olan Rus ordusu çok önemli tahkimatlar yaptı. Karşı saldırı için bir fırsat arıyor. Önümüzdeki aylarda Ukrayna Herson'da daha fazla toprağını kazanabilir mi? Askeri uzmanlar zor diyor. Herson kilitlenmesi sonucu müzakere zemini, Batılı müttefiklerinin daha ne kadar askeri destek vermeye hazır olduğu tartışmalarının yanıtında olacak. Diğer kavşak, Rusya Herson'un doğusuna çekilerek 'müzakere için bir fırsat mesajı' vermişti. Ukrayna'nın Herson'u alamamasının sonucu, Rusya'nın o noktadan daha ileri Batı'ya gitmesi halinde Zelenskiy üzerinde baskıların artacağı ifade ediliyor.

SONUÇ: NOBEL ÖDÜLÜNÜ ALIR

Müzakerelerin nasıl ve ne zaman başlayacağı konusuna dönersek; Herson kilitlenmesinin açılış biçimi müzakere iklimini belirleyecek.

Ukrayna'daki savaşın diplomatik çözümle sona erdiğini görmek için ABD-Avrupa'dan daha çok, Başkan Erdoğan-Putin-Zelenskiy arasındaki mekik diplomasisinin büyük rol oynayacağı ifade ediliyor. Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'ın, İstanbul'da Putin ile Zelenskiy'i buluşturması halinde NOBEL Barış Ödülü'nü almasına artık kimse engel olamayacaktır.