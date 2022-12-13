Kılıçdaroğlu’ndan yine çirkin provokasyon

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlık yürüyüşü provokasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasıyla ilgili algı yaratmaya çalışan Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısının ardından Adalet Bakanlığı'na yürüdü. CHP'lilerin de eşlik ettiği yürüyüşün ardından Kılıçdaroğlu bakanlık önünde açıklama yaptı. CHP liderinin yaptığı çirkin provokasyona Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız" dedi.

'YARGIYA GÜVENELİM'

ADALET Bakanlığı'nın olan biten hakkında sessiz kalmadığını vurgulayan Bekir Bozdağ, "Ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır. Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.