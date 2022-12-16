“İmamoğlu kararı ile fırsatçılara gün doğdu”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği kararla ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararın siyasi ortamı sadece hareketlendirmekle kalmadığını, abuk sabuk pek çok tartışmayı da körüklediğini, böylelikle fırsatçılara gün doğduğunu söyleyen Bahçeli, "Malum olduğu üzere, ilk derece mahkemenin açıkladığı karar kesin olmayıp İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açıktır. Bu somut gerçek ortadayken bir kaşık suda fırtına koparmak, adeta felaket naraları atmak, darbe iddialarından bahsetmek sahtekârlıktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dokunulamaz, ulaşılamaz ve ayrıcalıklı bir şahıs değildir. Hakkında tesis edilen ve kesinleşmemiş bir mahkeme hükmünü fütursuzca siyasileştirip toplumsal alanda yığınak haline dönüştürmek adalet ve hukuk ilkelerine vahim bir saldırıdır. Hiç kimse mahkeme önünde ayrıcalık ve imtiyaz sahibi değildir. Bir mahkeme kararını tasvip etmemek başka, hakaret etmek başkadır. Beğenilmese de yargı kararına herkesin saygı duyması mecburiyettir" ifadelerini kullandı.

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