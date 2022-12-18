Altılı Masa’nın kafası karışık

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmir ziyareti kapsamında Buca ilçesinde parti binasının açılışını yaptı ve esnafı ziyaret etti. Şirinyer semtinde vatandaşlara hitap eden İnce, Türkiye'de yaşayan herkesin yüzünün gülmesini istediğini, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde vatandaşların huzur içinde yaşayacağını ve devletin kurumlarına güveni sağlayacaklarını söyledi.

'BUNLAR ANLAŞAMAMIŞ'

KONUŞMASINDA altılı masayı eleştiren İnce, "Altılı masanın da kafası karışık. Sonra 'Ne yaptım?' demeyelim. Onun için karış karış Türkiye'yi gezip anlatıyorum. Nasıl kafaları karışık? Libya tezkeresi geliyor. İYİ Parti evet veriyor. CHP hayır veriyor. Sen neredesin Muharrem İnce? Ben evet veririm. Destekliyorum Libya tezkeresini. Mesela Ali Babacan diyor ki 'Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden açacağım'. Bence hata yapıyor ama Davutoğlu durur mu? 'Mültecileri hemen gönderemezsiniz' diyor. Vallahi biz göndereceğiz. Mesela İstanbul Sözleşmesi geliyor, Kılıçdaroğlu diyor ki 'İstanbul Sözleşmesi'ni biz imzalayacağız'. Temel Karamollaoğlu diyor ki 'Biz imzalamayacağız'. O zaman bunlar memleketin en temel sorunlarında bile anlaşamamışlar. Nasıl yönetecekler? Ortada bir problem var" ifadelerini kullandı.